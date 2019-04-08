ليبيا – وجه رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق عبدالرحمن السويحلي حديثه إلى المبعوث الأممي غسان سلامة مؤكداً له علمه جيداً بما تم تقديمه من تنازلات من أجل التوافق، مشيراً إلى أن الحل السياسي يستحيل إلا مع المؤمنين بدولة ليبيا المدنية الديمقراطية حسب قوله.

السويحلي قال في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” موجها الحديث إلى غسان سلامة:” أما من رفعوا السلاح لحكمنا بالقوة أمثال المتمرد حفتر فلا حوار معهم إلا بالمواجهة والملاحقة حتى اجتثاث مشروعهم من جذوره لتحقيق سلام دائم”.

يشار إلى أن السويحلي قد رفض في وقت سابق أي هدنة مع القوات المسلحة ، وطالب باستمرار الحرب معها متوعداً اياها بالهزيمة حسب تعبيره.