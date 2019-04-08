العراق – أعلنت مديرية الشرطة في محافظة البصرة، الاثنين، أن قواتها ألقت القبض على أربعة مطلوبين وضبطت أسلحة وسيارات خلال تنفيذ مداهمة تخللها تبادل إطلاق النار في منطقة الشخاطة الواقعة شمال المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان لها “بعد ورود معلومات تفيد بوجود مطلوبين بدعاوى مختلفة قامت قوة الصدمة التابعة لأفواج طوارئ الشرطة بتنفيذ عملية دهم وتفتيش في منطقة الشخاطة ضمن قضاء الهارثة”، مبينة أن “القوة تعرضت إلى اطلاق نار من قبل عصابات في المنطقة، وتم الرد بكل حزم وقوة”.

ولفتت المديرية ضمن بيانها، الى أن “العملية أسفرت عن القبض على أربعة متهمين بحوزتهم ثلاث بنادق من نوع (كلاشنكوف) مع 511 إطلاقة، فضلاً عن ضبط سبع سيارات تعود الى عصابات كانت تمارس الجريمة المنظمة”.

يشار الى أن محافظة البصرة يتميز وضعها الأمني بشكل عام بالاستقرار، وتشهد جرائم جنائية مختلفة من بينها القتل والسرقة.

المصدر : اعلام وزارة الداخلية العراقية