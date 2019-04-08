ليبيا – اعتبر رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين اليوم الاثنين بأن الاستيلاء على السلطة بالقوة وهو أمر قد تجاوزه الزمان ، مدعياً بأن هذا الامر يقوده شخص سكنت في رأسه فكرة الوصول إلى السلطة بغض النظر عن التضحيات والجماجم التي يريد أن يرتقي عليها سلم السلطة في اشارة منه إلى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

المشري قال خلال كلمة مصورة تابعتها المرصد بأن المشير حفتر يحاول إرجاع عجلة الزمان للخلف والعودة لحكم ليبيا بحكم عسكري شمولي يقوده شخص مع أبناءه وعشيرته حسب زعمه ، مدعياً بأن الصراع الدائر جنوب طرابلس هو بين الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة وبين تكريس ما وصفه بـ” حكم شمولي عسكري” .

كما ادعى بأن لديهم في المجلس الاستشاري أخبار عن أن من وصفه بـ” الطامح لكرسي الحكم على جماجم الليبيين” (المشير حفتر) يستعد الآن لجولة أخرى من القتال بالاستعانة بمن وصفهم بـ”المرتزقة” ، زاعماً بان هذه المعركة لن تنتهي إلا في المكان الذي يقيم به هو حالياً في اشارة منه إلى مقر القيادة العامة بمعسكر الرجمة في بنغازي.

واستمر المشري في ادعاءاته قائلاً :” نحن متأكدون من أن أهالينا في المنطقة الشرقية سيكونون أول من سيثور على هذا الطاغية الجديد إن محاولة استخدام قوات المعارضة السودانية لإدخالها في الجبهات الجنوبية لطرابلس هي محاولة يائسة في ظل تسطير الجيش الوطني التابع لحكومة الوفاق والقوات المساندة ملاحم بطولية في الدفاع عن مكتسبات ثورة السابع عشر من فبراير”.

وطالب المشري السراج باتخاذ قرارات عاجلة منها تفعيل القرارات الصادرة عن المؤتمر العام عندما كان يرأسه رئاسة نوري أبو سهمين وعن حكومة الغويل في ذلك الوقت بشأن القبض على من وصفه بـ” الانقلابي العقيد المتقاعد خليفة حفتر” ، داعياً مسلحي الرئاسي الى عدم انهاء مهامه حتى توحيد كافة الاراضي الليبية تحت حكومة السراج.