بروكسل – استقر اليورو يوم الاثنين قرب أقل مستوى في شهر الذي سجله الأسبوع الماضي مع تنامي الحذر بين المستثمرين بشأن توقعات العملة قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.

وقلص المتعاملون المراكز الدائنة في اليورو بأكبر هامش في تسعة أشهر الأسبوع الماضي، بحسب بيانات أسبوعية، مع هبوط عائدات السندات الأوروبية الرئيسي، في حين أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يجد صعوبة في اكتساب قوة الدفع.

وارتفعت العملة الموحدة قليلا يوم الاثنين إلى 1.2228 دولار لكنها تظل قريبة من أقل مستوى في شهر الذي سجلته الأسبوع الماضي عند 1.1183 دولار.

وتراجع الدولار مع هبوط عائدات السندات، ونزلت العملة الأمريكية 0.3 بالمئة إلى 111.385 ين بعد أن ارتفعت لفترة وجيزة لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 111.825 ين يوم الجمعة عقب تقرير الوظائف الأمريكي.

ونزل الدولار الاسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7095 دولار أمريكي في أعقاب تراجع أسعار السلع الأولية مثل النحاس.

واستقر الجنيه الاسترليني قرب أقل مستوى في أسبوع في حين أبدت فرنسا وهولندا شكوكا إزاء خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لفترة أطول. وجري تداول الاسترليني عند 1.3050 دولار بزيادة 0.1 بالمئة.

رويترز