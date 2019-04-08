ليبيا – وصف رئيس هيئة الإعلام الخارجي جمال زوبية قوات الجيش الليبي بأنها وأفعالها كقوات ” التتار ” زاعماً إرتكابها جرائم ضد الشرف في المناطق التي دخلتها بطرابلس والمنطقة الغربية .

وقال زوبية في حديث بالقمر الصناعي من مصراتة عبر قناة التناصح الفضائية التابعة للمفتي بأن ما يسميها ” قوات حفتر ” قامت باغتصاب 9 سيدات في حالات جرى توثيقها في وزارة الصحة بحكومة الوفاق وذلك على حد زعمه .

وزعم زوبية بأن هذه القوات تدخل للبيوت وتأخذ ملابس النساء وتقوم بتعليقها على الجدران مع كتابة عبارات مخلة بالأدب مع قيامها بقتل الأسرى والتنكيل بهم !

وأضاف بأن هذه الإغتصابات التي ذهب لدرجة زعم تسجيلها لدى وزارة الصحة نقلاً عن مسؤول لم يسمه ، جرت فقط في المناطق التي سيطر عليها الجيش محذراً من إغتصاب المزيد من السيدات في حال سيطرت على باقي مناطق طرابلس والمنطقة .

وعن مقاتلي حكومة الوفاق الذين وصفهم بالأبطال وهم ذاتهم الذين كان يسميهم بـ ” إمبراطورية الشر ” قال زوبية بأنهم يقفون الآن وقفة عز من أجل بلادهم وبأن لا يحزنوا عندما يقتل منهم العشرات .

ومن جهته نفى المكتب الإعلامي بوزارة الصحة في حكومة الوفاق صحة هذه المزاعم عن تسجيل حالات إغتصاب أو إدلاء أي من مسؤولي الوزارة بتصريح مماثل ، داعياً الجميع للأخذ فقط بما يصدر عن المكتب أو الصفحة الرسمية للوزارة .

ونصح زوبية هؤلاء الشباب للإستماتة على القتال وقال : ” لقد إصطفاهم الله لجواره ومن لم يُقتل منهم في المعركة سيُقتل في حادث سير أو عراك داخلي بينهم أو يغرق في البحر ، لكن موتهم الآن هو الشهادة من أجل الله ، ويجب علينا مواساة زوجاتهم وأهلهم وأن نهتم وتهتم بهم الحكومة ” .

ودعا زوبية ” الثوار ” إلى محاصرة السراج برغباتهم بدل أن يفرض عليهم تعليماته وكشف بأن بعض المعارضين للوفاق باتوا الآن يأخذون التعليمات من السراج في إطار ما يشبه خدعة للحصول على الإعتراف والغطاء الدولي حتى لا يتم إعتبارهم كإرهابيين .

المرصد – متابعات