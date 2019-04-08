ليبيا – وجه رئيس مجلس حكماء مصراتة إبراهيم بن غشير رسالة إلى كافة الليبيين في المنطقة الغربية والشرقية مؤكداً فيها على أن الشعب هو شعب واحد ، معتبراً بأن ما تقوم به وحدات القوات المسلحة في طرابلس سيؤدي للفتنة وسفك الدماء وتدمير المنشآت والاقتصاد حسب قوله.

بن غشير إعتبر في تصريح أذيع على قناة “التناصح” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد أن ما تقوم به القوات المسلحة أمر يخالف الشرع والدين ويخالف الرابطة القوية التي تربط الأخوة في الشرق والغرب والجنوب، متهماً المشير حفتر بتفيذه أوامر خارجية كما حصل في بنغازي ودرنة وقنفوذة من تدمير والآن في طرابلس على حد زعمه.

وتابع قائلاً :”حفتر لا ينفذ أجندة اقتصادية أو أمر لمصلحة البلاد بل ينفذ أوامر تأتيه من الخارج وهذا الأمر لا يرضاه الشرع ولا القانون والأخلاق لذلك أوجه كلمتي لليبيين بأن لا يقفوا معه ويساندوه بل عليهم أن يستندوا للقانون والشرع والوقوف مع الدولة القائمة الآن والمعترف بها دولياً في طرابلس”.

وطالب بن غشير كافة الشعب بالإنتفاض مرة واحدة ضد ما وصفه بـ” الظلم والعدوان” والرد سريعاً دون خسائر كبيرة ، مبيناً بأن تباطؤ من وصفهم بـ”الثوار” في ردة الفعل قد يطول القتال والحرب ويزيد الخسائر بين الليبيين في الشرق والغرب.

وشدد على ضرورة عدم تكرار الأخطاء والسماح لـ”حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) بحكم البلاد بحسب قوله، مشيراً إلى أن الجميع مسؤول تجاه الوطن لذلك يجب الحرص على حفظ الدماء و الأموال والممتلكات.

وادعى رئيس مجلس حكماء مصراتة في ختام تصريحه بأن ما وصفه بـ” العدوان ” جاء بأوامر من دول إقليمية وليس في مصلحة ليبيا ، مضيفاً أن الخلاف السياسي داخل البلاد يتم حله بالحوار وبالتفاهم السلمي لا بالسلاح الذي ينبغي عدم رفعه بوجه الاخوة وانهم يجب ألا يدعوا “حفتر” يفعل ما يفعله الآن حسب تعبيره.