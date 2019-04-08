الولايات المتحدة – واصل الصربي نوفاك دجوكوفيتش، صدارته للتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الصادر اليوم الاثنين، برصيد 11 ألفا و70 نقطة.

ولم يشهد تصنيف هذا الأسبوع، أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى، حيث يواصل الإسباني رافائيل نادال، احتلاله للوصافة، وخلفه الألماني ألكسندر زفيريف، ثم السويسري روجر فيدرر.

وكانت المرة الأولى التي تصدر فيها دجوكوفيتش، التصنيف في الرابع من يوليو 2011.

ولدى السيدات، حافظت اليابانية نعومي أوساكا، على صدارة تصنيف لاعبات التنس المحترفات في نسخته الجديدة الصادرة، متفوقة على الرومانية سيمونا هاليب، والتشيكيتين بترا كفيتوفا، وكارولينا بليسكوفا.

وشهدت قائمة أفضل 10 لاعبات تغييرا وحيدا بصعود الأوكرانية إلينا سفيتولينا، مركزا لتحل سادسة مكان الهولندية كيكي بيرتنس.

وخارج القائمة، ظلت الإسبانية غاربيني موغوروزا، في الترتيب الـ19، بعدما احتفظت بلقب بطولة مونتيري المكسيكية على حساب البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، التي صعدت 7 مراكز لتحل في التصنيف الـ60، علما بأن كلا اللاعبتين كانتا تتصدران التصنيف من قبل.

كما صعدت الأمريكية ماديسون كيز 4 مراكز لتحل بالتصنيف الـ14 عالميا بعد تتويجها بلقب بطولة تشارلستون الأمريكية.

المصدر: وكالات