كوريا ج – أطلقت سامسونغ خدمة ألعاب سحابية جديدة في محاولة منها لمنافسة خدمة الألعاب Arcade من شركة أبل، وذلك عبر تعاونها مع شركة هاتش الفنلندية للألعاب التابعة لشركة روفيو المصنعة للعبة الطيور الغاضبة .

ومن المفترض أن تقدم هاتش مكتبة تضم 100 لعبة 5G يمكن لعملاء سامسونغ في كوريا الجنوبية بثها على هواتفهم الذكية.

وتعد هاتش عبارة عن منصة ألعاب سحابية مصممة خصيصاً لشبكات 5G، وهي تسمح للمستخدمين ببث الألعاب كاملة الميزات على الأجهزة المحمولة وأجهزة التلفزيون بدون تنزيلات وعمليات شراء داخل اللعبة.

وتشتمل الخدمة المجانية المستندة إلى السحابة على ألعاب من شركة روفيو، إلى جانب ألعاب المغامرات مثل Monument Valley و Adventure Chronicles.

ويتم تضمين ميزة الألعاب في أجه

رويترز