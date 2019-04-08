ليبيا – دعا عضو مجلس النواب صالح فحيمة اليوم الاثنين المدنيين في العاصمة طرابلس للخروج في الميادين والتعبير عن ارائهم ليرى العالم الحاضنة الشعبية للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر وذلك منعاً لعودة أصحاب الخطابات التعبوية بالقول أن الجيش جاء ليغزو طرابلس ويهدد أمنها.

فحيمة قال في مداخلة مع قناة “العربية الحدث” اليوم الاثنين تابعتها صحيفة المرصد إن مواقف “الرعاة الدوليين” تدل على وجود صراع وتكالب على المصالح داخل ليبيا أخرها تنصيب حكومة الوفاق التي لم تنل الثقة من مجلس النواب الشرعي والذي يعد سابقة خطيرة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى محاولة أنصار حكومة السراج بالإبقاء عليها بقدر الإمكان إلا أن الغضب الشعبي تصاعد مع الوقت حيث وصلت النداءات للجيش الليبي الأمر الذي جعل حجة من يريد الوقوف مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج سواء إيطاليا أو غيرها باتت “ضعيفة”.