الكويت – قلدت فرنسا الرئیسة الفخرية للجمعیة الثقافیة الاجتماعیة النسائیة في الكويت، لولوة القطامي، وسام “جوقة الشرف” برتبة ضابط ، وذلك لتمیزھا في مجال عملھا ورفع اسم المرأة الكویتیة عالیا.

وأعربت القطامي، أمس الأحد، في تصریح لها على ھامش حفل التقلید في دیوان القطامي، عن شكرھا للرئیس الفرنسي، إیمانویل ماكرون، وللسفیرة الفرنسیة، ماري ماسدوبوي، على منحھا ھذا الوسام، الذي یعتبر الأعلى من نوعه.

وبینت لولوة القطامي أنھا أول فتاة كویتیة درست اللغة الفرنسیة حیث كانت متشوقة لتعلمھا لما لھا من نغمة جمیلة ورنة موسیقیة، ما جعلھا تحرص على زیارة فرنسا كل عام منذ 1952، مؤكدة عشقھا للعاصمة الفرنسیة باریس باعتبارھا “عاصمة القانون والحریة والمساواة والفن والثقافة والجمال”.





وأوضحت أنھا كانت إحدى مؤسسات الجمعیة الثقافیة الاجتماعیة النسائیة، وأدت العدید من الخدمات بالتعاون مع نخبة من سیدات المجتمع الكویتي منذ التأسیس في عام 1963، وعملت بھا على مدار 35 عاما، ولا تزال الرئیسة الفخرية للجمعیة.

من جهته، بعث أمیر الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقیة تھنئة إلى القطامي، مشیدا بھذا التكریم ومتمنیا لھا دوام التوفیق والنجاح.

المصدر: كونا