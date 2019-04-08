والثنائي الدولي الهولندي من بين عدة لاعبين تعرضوا لإصابات عقب الانتصار 3-1 على ساوثامبتون في الدوري الانجليزي الممتاز الجمعة الماضي.

وقال كلوب للصحفيين: “عانينا من بعض المشاكل الصغيرة عقب المباراة. يعاني فينالدوم من مشكلة بسيطة في الظهر. ويشتكي فيرجيل من مشكلة بعد سقوطه على الأرض لكني أتوقع تعافيهما”.

وقد يشارك قلب الدفاع جو غوميز، الذي غاب منذ ديسمبر الأول بعد خضوعه لجراحة لعلاج كسر في الساق، في مباراة بورتو بينما لا يزال صانع اللعب آدم لالانا يتعافى من مشكلة عضلية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المدرب الألماني قوله: “لن نشرك غوميز إلا في حالة الضرورة. يعاني لالانا من مشكلة بسيطة أبعدته عن الفريق مطلع الأسبوع وربما غدا أيضا”.

وتفوق ليفربول، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، على بايرن ميونيخ الشهر الماضي وفاز عليه 3-1 في عقر داره عقب التعادل سلبيا في أنفيلد ليصعد لدور الثمانية.

وتفوق “الحمر” على بورتو 5-صفر في مجموع المباراتين في دور الستة عشر الموسم الماضي، وجاءت كل الأهداف في مباراة الذهاب في البرتغال، لكن كلوب شدد على ضرورة عدم الاستهانة بالمنافس.

وأضاف: “بصراحة لم نكن نرغب في مواجهة بورتو. الناس الذين يفهمون في كرة القدم لا يرغبون في ذلك. هذه هي الحقيقة. الكل أيضا لم يكن يرغب في مواجهة ليفربول”.