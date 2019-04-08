موسكو – كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن تنفيذ الشركات الروسية والعربية نحو 400 مشروع استثماري بقيمة تبلغ 40 مليار دولار، يتم 25 مليار دولار منها من قبل مصارف روسية.

وجاء تصريح الوزير في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمعرض “أرابيا إكسبو2019″، الذي انطلقت فعاليته في موسكو اليوم بمشاركة واسعة من ممثلين عن شركات روسية وعربية.

وثمن لافروف العلاقات التجارية الاقتصادية بين روسيا والعالم العربي، مشيرا إلى أن التبادل التجاري مع الدول العربية نما العام الماضي بنسبة 8% إلى 22 مليار دولار.

وأضاف أن هناك مشروعات ضخمة مشتركة بين روسيا والعالم العربي تنفذ حاليا أبرزها المحطة الكهروذرية بمصر، مؤكدا أن موسكو تعتزم مواصلة تعزيز علاقاتها مع العالم العربي انطلاقا من مبادئ العدالة والمساواة.

وعن المشروعات الناجحة، أشار لافروف إلى أنشطة شركة الطاقة الروسية “لوك أويك” في العراق، والمنطقة الصناعية الروسية في منطقة السويس المصرية، والتي تعمل روسيا من خلالها على زيادة صادراتها إلى الدول العربية وشمال إفريقيا.

كذلك قرأ الوزير الروسي خلال كلمته رسالة الترحيب التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركين في المعرض، ومجلس الأعمال العربي الروسي، الذي تترافق أعماله مع “أرابيا إكسبو 2019”.

وقال بوتين، إن مجلس الأعمال ساهم في إعداد الشروط اللازمة لزيادة حجم التبادل التجاري، وتنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية، وخاصة في مجالي الطاقة والنقل.

يشار إلى أن موسكو تستضيف من 8 إلى 10 أبريل الجاري فعاليات المعرض الرابع “أرابيا إكسبو 2019″، والدورة الثانية لانعقاد مجلس الأعمال العربي الروسي، وتنعقد هاتان الفعاليتان في قاعة المعارض المركزية بموسكو “مانيج”، مقابل الكرملين.

المصدر: RT