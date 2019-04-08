الولايات المتحدة – أعلنت شركة ليكسار عن إطلاق قرص الحالة الساكنة SL100 Pro Portable الجديد، الذي يعتبر أسرع قرص SSD بسعة تيرابايت ومزود بمنفذ USB 3.1، وأوضحت الشركة الأمريكية أن القرص الخارجي الجديد محمي ضد التأثيرات البيئية مع توافر وظيفة تشفير الهاردوير.

ويمتاز قرص الحالة الساكنة SL100 Pro Portable بسرعة قراءة تصل إلى 950 ميغابايت في الثانية، أما سرعة الكتابة فتصل إلى 900 ميغابايت في الثانية، وكما هو معتاد لا يمكن الوصول إلى هذه القيم إلا في عمليات الكتابة المتسلسلة.

وأكدت الشركة الأمريكية على أن قرص الحالة الساكنة الجديد المخصص للأغراض الاحترافية يزخر بحماية ضد التأثيرات البيئية ومحمي ضد السقوط على الأرض والاهتزازات، كما تتوافر به أيضاً وظيفة التشفير AES القوية 256 بت.

ويتم توصيل قرص الحالة الساكنة الجديد بالحواسيب المكتبية وأجهزة اللاب توب عن طريق منفذ USB من النوع C، كما يمكن توصيله عن طريق منفذ USB من النوع A من خلال استعمال محول مناسب، ويتوافر قرص SSD بسعة تخزينية 250 و 500 و 1000 غيغابايت، ولم تفصح الشركة الأمريكية عن أسعار القرص الخارجي في أسواق المنطقة العربية.

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