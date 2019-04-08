العراق – أكد ويس نواف، رئيس مجلس قضاء سنجار بمحافظة نينوى العراقية، الإثنين، إن الحشد الشعبي “منع” جيش البلاد من إخراج منظمة “بي كا كا الإرهابية” من القضاء.

وفي تصريح للأناضول، أوضح نواف أنّ “الجيش العراقي عمل، في الفترة الماضية، على إخراج منظمة بي كا كا الإرهابية ومشتقاتها من سنجار (غربي محافظة نينوى/شمال)، لكن قوات الحشد الشعبي (قوات شيعية مؤيدة للحكومة العراقية) تعمل على منع ذلك”.

وحذّر من أن “بي كا كا وسّع نفوذه في المنطقة؛ جراء عدم اتخاذ أي خطوات لإخراجه من القضاء”.

ووفق نواف، فإن “بي كا كا تعمل على ضم شباب سنجار إلى صفوفها”، مشيرا استنادا إلى أرقام رسمية، إلى وجود “ثلاثة آلاف من الشباب الإيزيدي انضموا للمنظمة تحت تهديد السلاح، كما جرى اعتقال حوالي 100 شخص، فيما قتل البعض في سوريا (دون تحديد عدد القتلى)”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قوات الحشد الشعبي على ما ورد بتصريحات نواف.

وتتواجد ضمن الحدود الإدارية لمحافظة نينوى عدة قوات؛ وهي الجيش العراقي، والحشد الشعبي، وقوات إقليم شمال العراق (البيشمركة)، إضافة إلى مقاتلي “بي كا كا” الإرهابية.

ووجدت منظمة “بي كا كا” الإرهابية موطئ قدم في سنجار غربي نينوى، خلال الفوضى التي رافقت اجتياح تنظيم “داعش” للقضاء صيف 2014، ومن ثم الحملة العسكرية التي قامت بها قوات إقليم الشمال “البيشمركة” في العام اللاحق، واستعادت خلاله القضاء من التنظيم.

إلا أن القوات العراقية طردت “البيشمركة” من القضاء في 2017، في أعقاب التوتر بين بغداد وأربيل على خلفية استفتاء الانفصال الباطل، وهو ما دفع الحكومة المحلية المنتخبة لمغادرة القضاء.

الأناضول