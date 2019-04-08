مصر – اتفق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع وزير الاتصالات السعودي عبد الله بن عامر السواحة، على التعاون بين البلدين في ملفات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وأكد مدبولي خلال استقباله المسؤول السعودي على أن الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وإن كانت تخلق فرص عمل في مجالات محددة، فإنها في المقابل تتسبب في فقدان فرص عمل في مجالات أخرى، وهو ما يستوجب الاستعداد الجيد وتأهيل الشباب، وتسليحهم بأدوات العصر التي تمكنهم من مواكبة هذا التطور المتسارع.

ومن جانبه، أكد السواحة مشاركة نحو 30 شركة سعودية في فعاليات المنتدى المصري السعودي للاقتصاد الرقمي، مشددا على وجود رغبة كبيرة لدى الشركات السعودية للاستثمار في مصر.

ونوه وزير الاتصالات السعودي، بأنه اتفق مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، على تدشين عدد من المشروعات المشتركة بين البلدين في قطاع التحول الرقمي بقيمة مليار دولار.

المصدر: RT