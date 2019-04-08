ليبيا – أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي اليوم الاثنين عن تعليق كافة الرحلات الجوية من والى المطار الى حين اشعار آخر .

ويأتي هذا الاعلان يأتي بعد إستهداف السلاح الجوي التابع للقيادة العامة إستهداف المهبط العسكري لقاعدة معيتيقة الجوية الواقعة داخل أسوار المطار المدني.

وفي تصريح خاص لصحيفة المرصد اكد اللواء محمد المنفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة على أنهم حاولوا حتى آخر لحظة تجنب إستهداف أي عنصر من سلاح الجو ، كاشفاً على أنهم أنذروهم مراراً لكنهم أصروا على العمل ضدهم كموظفين لدى المليشيات التي يقودها المطلوبين دولياً وأنهم عليهم الآن مواجهة عواقب فعلهم حسب قوله.



اللواء منفور أضاف بأنهم قادرون على تحييد قاعدة معيتيقة أو أي قاعدة أخرى عن الخدمة تماماً الا أنهم يتقيدون بتعليمات القائد العام بشأن مراعاة مصالح المدنيين والمسافرين والمرضى والطلبة بعد أن أحرقت المليشيات مطار طرابلس العالمي ، مطالباً موظفي القاعدة العاملين لدى من وصفهم بـ” مليشيات التهريب والإعتمادات ” التوقف فوراً عن إستخدامه عسكرياً .