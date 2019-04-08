المكسيك – احتفظت اللاعبة الإسبانية غاربين موغوروزا، المصنفة أولى عالميا سابقا، بلقب بطولة مونتيري المكسيكية بكرة المضرب، عقب فوزها على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا في المباراة النهائية.

وانسحبت أزارينكا في المجموعة الثانية بسبب إصابة في ربلة السابق عندما كانت النتيجة تشير لتقدم موغوروزا في المجموعة 3-1، وكانت الإسبانية قد حسمت المجموعة الأولى لصالحها بنتيجة 6-1.

وبذلك تكون موغوروزا قد حافظت على لقب البطولة الذي حققته الموسم الماضي بفوزها في المباراة النهائية على الهنغارية تيميا بابوش بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وهذا اللقب، هو الأول هذا الموسم لموغوروزا البالغة 25 عاما والمصنفة 19 عالميا، والسابع في مسيرتها، منها بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى عام 2016.

في المقابل خاضت أزارينكا، المصنفة أولى عالميا سابقا، والـ67 حاليا، مباراتها النهائية الأولى منذ ثلاثة أعوام، وتحديدا منذ أن أنجبت ابنها ليو في ديسمبر 2016.

المصدر: وكالات