إيطاليا – كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، اقتراب أحد نجوم برشلونة، من مغادرة قلعة كامب نو، والانتقال للدوري الإيطالي في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، ينوي الانتقال إلى السيدة العجوز، إذا انتهت علاقته بالبارسا في الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن راكيتيتش أبلغ يوفنتوس بموافقته على الانتقال إلى صفوفه، مفضلًا السيدة العجوز على عرض إيطالي آخر من إنتر ميلان.

وأوضحت أن اللاعب الكرواتي ينتظر الحصول على عقد محسن من برشلونة، لكن الأمر بات صعبًا بعد أن تعاقد البارسا مع الهولندي فرينكي دي يونج من أياكس.

يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن إدارة برشلونة تخطط لبيع راكيتيتش، ولكن المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي يتمسك باستمرار اللاعب الكرواتي.

المصدر : كووورة