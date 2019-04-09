إيطاليا – أكد نادي يوفنتوس الإيطالي الثلاثاء أن نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو هو ضمن التشكيلة المدعوة الأربعاء للحلول بضيافة أياكس أمستردام الهولندي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وابتعد أفضل لاعب في العالم خمس مرات عن الملاعب منذ نحو أسبوعين، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ خلال مباراة مع منتخب بلاده ضد صربيا ضمن التصفيات المؤهلة الى كأس أوروبا 2020 في 25 مارس الماضي.

أما مع يوفنتوس الذي اقترب من حسم لقب ثامن تواليا في الدوري الإيطالي، فتعود المباراة الأخيرة لرونالدو إلى 12 مارس، يوم سجل “هاتريك” في مرمى الضيف أتلتيكو مدريد، منح من خلاله فريقه الفوز بثلاثية نظيفة، وقلب خسارته بمباراة الذهاب في مدريد بنتيجة 0-2.

وأراح يوفنتوس لاعبه في المباراة التالية في الدوري المحلي (ضد جنوى في 17 مارس، وتلقى فيها خسارته الوحيدة في “سيري أ” هذا الموسم بثنائية نظيفة)، قبل أن يتعرض للإصابة خلال الاستراحة الدولية.

وبعدما أشار الأسبوع الماضي إلى وجود “مؤشرات جيدة” لقدرة رونالدو على العودة في مباراة الأربعاء، أدرج مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري اسم البرتغالي ضمن تشكيلة من 21 لاعبا تم استدعاؤهم لمباراة الغد.

وشارك رونالدو (34 عاما) اليوم في الحصة التدريبية لفريقه في تورينو.

ومن المتوقع أن يتطرق المدرب إلى جاهزية اللاعب المتوج خمس مرات بلقب دوري الأبطال (أربع مع ريال مدريد الإسباني وواحدة مع مانشستر يونايتد الإنكليزي)، في المؤتمر الصحافي التقليدي عشية المباراة التي يستضيفها ملعب “يوهان كرويف أرينا” في أمستردام مساء الغد.

وفي مقابل عودة رونالدو، خلت تشكيلة أليغري من قلب الدفاع جورجيو كييليني المصاب بربلة السابق، والألماني إيمري جان الذي تعرض لإصابة في الكاحل في المباراة ضد ميلان (2-1) السبت ضمن الدوري الإيطالي.

المصدر: أ ف ب