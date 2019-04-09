واشنطن – أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنها تشعر بقلق ملموس من زيادة نفوذ روسيا في الشرق الأوسط.

وقالت مسؤولة رفيعة المستوى من البيت الأبيض في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الاثنين عبر الهاتف لمجموعة من وسائل الإعلام: “لا شك في أننا نشعر بقلق ملموس من زيادة نفوذ روسيا في المنطقة، ولا نرى أي فوائد عملية من التعاون مع موسكو، وانظروا إلى سوريا على سبيل المثال”.

وأضافت المتحدثة، التي ركز مؤتمرها الصحفي على زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى واشنطن، أن الولايات المتحدة لا تحاول أن تحظر على أحد التفاوض مع روسيا، مشيرة في هذا السياق إلى مثال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي زار موسكو الأسبوع الماضي.

لكنها لفتت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تدعو مصر “للتركيز بشكل أكثر على العلاقات مع الغرب والولايات المتحدة ولعب دور بناء في المنطقة”.

المصدر: تاس