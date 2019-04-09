انجلترا – أعلن المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب عن التشكيلة الرسمية لفريقه، لمواجهة بورتو البرتغالي، اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب أنفيلد.

ويأمل ليفربول أن يقطع نصف الطريق في الوصول للمربع الذهبي من دوري أبطال أوروبا بعد ما ضمن صدارة الدوري الممتاز ولو مؤقتا، بينما يبحث بورتو عن تفجير أولى مفاجآت هذا الدور.

وفيما يلي تشكيلة ليفربول:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: جيمس ميلنر – فيرغيل فان دايك – ديان لوفرين – ألكسندر أرنولد

في الوسط: نابي كيتا – جوردان هيندرسون – فابينيو

في الهجوم: ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح

فيما جاء تشكيل بورتو البرتغالي كالتالي:

في حراسة المرمى: إيكر كاسياس

في الدفاع: ماكسي – فيليب – ميليتاو – تيليس

في الوسط: كورونا – دانيلو – أوليفر – أوتافيو

في الهجوم: ماريغا – سواريس

المصدر: RT