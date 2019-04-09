ليبيا – إعتبر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب طارق الجروشي أن الولايات المتحدة ليس لها الحق في التدخل بالشأن الليبي.

الجروشي علق وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية على تصريح الخارجية الأمريكية بشأن وقف العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الجيش، مشيراً غلى أن تصريح الخارجية الأمريكية في هذا الوقت يخفي وراءه حقيقة السياسة الداعمة والراعية للإرهابيين سواء في ذلك ميليشيات الإخوان أو ميليشيات القاعدة أو الميليشيات الفاسدة بحسب قوله.

ولفت الجروشي إلى أنه منذ تغيير استراتيجية قيادة الجيش من الدفاع إلى الهجوم أصبح قلق أمريكا وبريطانيا متزايد على حياة ومصير الإرهابيين والفاسدين لهذا لم يعد هناك ثقة بالأمريكيين.

الجروشي يرى أن ليبيا مقبلة على ملفات ومواجهات ومعارك عديدة أخطرها حروب الجيل الرابع المتضمنة مخططات التمويل والفساد الأجنبي لإفشال بناء الدولة الليبية.