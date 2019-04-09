السودان – أكد الرئيس السوداني عمر البشير، hمس، أن حفظ الأمن والاستقرار في البلاد أولوية وأن الشعب السوداني يستحق الطمأنينة.

وشدد البشير على أن حماية الوطن والمواطنين من مسؤولية الحكومة، وذلك بحسبما نشره التلفزيون السوداني الرسمي.

وجاءت تصريحات الرئيس البشير خلال ترؤسه اجتماعا طارئا للمكتب القيادي للمؤتمر الوطني.

إلى ذلك، أكد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني مساندته قرارات رئيس الجمهورية، داعيا عضويته وأعضاء حكومة الحوار لأخذ المبادرة حماية للوطن وتثبيتا لأمنه واستقراره.

كما أكد أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل مشكلات السودان في وجه الذين يريدون اختطاف أمن الوطن، ويتآمرون مع أطراف أجنبية لتغيير الوضع فيه.

جدير بالذكر أن الحكومة السودانية قالت في وقت سابق إن الرئيس سيلتقي ممثلي لجنة الحوار للاتفاق على أجندته وجدوله الزمني.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر 2018 مظاهرات متواصلة ضد الحكومة، اندلعت في بدايتها بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، قبل أن تتطور لاحقا إلى احتجاجات تطالب برحيل الرئيس البشير.

المصدر: RT + التلفزيون السوداني