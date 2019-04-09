ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع علي السباعي بان “فبراير” عات وأنهم يعيشون فبراير جديدة اليوم ، داعياً من وصفهم بـ” المقاتلين الثوار” بالعمل على عزل كل من في المشهد السياسي اليوم بطرابلس في المجلس الرئاسي ومجلس الدولة.

السباعي دعا في تصريحات لقناة التاسعة تابعتها المرصد من وصفهم بـ”الثوار” باختيار ممثلين جدد لهم في المجلس الرئاسي اليوم قبل الغد ، مرجعاً هذه الخطوة إلى أن “الثوار” هم من يبذلون الدماء في الميدان وأنه دمائهم يجب أن يكون لها انعكاس سياسياً داخل المجلس الرئاسي حسب قوله.

السباعي وجه حديثه لمن وصفهم بـ”المقاتلين في طرابلس” قائلاً :” أنتهم خلال الـ8 سنوات جربتم من المتسلق ومن الثابت ومن الذي ينصح لك ومن الذي يكذب عليك كل هذا واضح لديكم اليوم أنتم اليوم من تستطيعون اختيار مجموعة من الاشخاص وتفويضهم لرسم خارطة سياسية التي تحفظ دمائكم وثورتكم وبلادكم”.

محذراً اياهم بأنه بمجرد انتهاء قتالهم ضد القوات المسلحة سيأتي من وصفهم بـ” نفس المتسلقين ” (أعضاء الرئاسي) ليعيدوهم لنقطة الصفر ويقطفون ثمار دمائهم حسب قوله.