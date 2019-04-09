ليبيا – عقد صباح اليوم الثلاثاء مجلس وزراء الوفاق وحضره السراج بصفته ” القائد الأعلى للجيش الليبي ” اجتماعاً طارئاً بحضور أعضاء الرئاسي أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وحمد عماري زايد، وأحمد حمزة، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

الاجتماع استعرض بحسب مكتب السراج الاعلامي آخر المستجدات والتطورات السياسية والعسكرية وتداعيات ما وصفه بـ” الاعتداء الذي تتعرض له العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية من قبل القوات المعتدية ” (تقدم القوات المسلحة الى طرابلس).

وبحث الاجتماع تلبية احتياجات ومطالب من اضطروا للنزوح من مواقع المعارك وجميع المتضررين بمختلف المناطق، وتقديم الخدمات الضرورية التي تشمل مستلزمات العلاج والاسعاف، والتنسيق بالخصوص مع البلديات والتواصل مع جميع المؤسسات المعنية.

على صعيد آخر أصدر السراج بصفته “القائد الأعلى للجيش” تعليماته لعضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق باشاآغا بالمداهمة والقبض على من وصفغهم بـ”الخلايا النائمة في طرابلس” لتقديمهم إلى العدالة في اشارة منه إلى مؤيدي القوات المسلحة في طرابلس.

كما كلف السراج مدعيه العسكري بإعداد مذكرات قبض بحق من وصفهم بـ” المتورطين في الهجوم على العاصمة طرابلس “، كما كلف وزارات مالية وداخلية ودفاع الوفاق بمراجعة قوائم مرتبات المنتسبين لمن وصفهم بـ” القوات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) لإيقافها.