ليبيا – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اليوم الأول من زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو عدد من الملفات الإقليمية لا سيما تطورات الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا واليمن.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قال وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لرئاسة الجمهورية المصرية إن السيسي أكد أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية بما يحافظ على وحدة أراضي دولها وسلامة مؤسساتها الوطنية، ومن ثم يوفر الأساس الأمني لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة.

ومن جانبه أعرب بومبيو عن تطلع الولايات المتحدة لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، مشيداً بالجهود التي تبذلها مصر لدعم مساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة.