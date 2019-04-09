روسيا – أفادت الشركة الروسية-الهندية، المنتجة للصواريخ المجنحة “براموس”، إنها تعمل الآن على زيادة مدى هذه الصواريخ إلى 500 كيلومتر.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن مدير الشركة من الجانب الروسي، ألكسندر ماكسيتشيف، أن مدى صواريخ “براموس” يفوق الآن 400 كيلومتر، لكن الشركة المنتجة وضعت أمامها مهمة تطوير المدى ليصبح 500 كيلومتر.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “براموس” تأسست عام 1998، وتسميتها هي كلمة مركبة تتكون من جزأين، اختصارا للنهر الهندي “براهمابوترا”، والنهر الروسي “موسكو”وتنتج هذه الشركة الصواريخ “براموس” المجنحة.

ويعتبر “براموس” صاروخا مجنحا تتجاوز سرعته سرعة الصوت ويبلغ طوله 8 أمتار ووزنه 3 أطنان، وهو قادر على حمل رأس حربي وزنه 200 كيلوغرام.

يتميز “براموس” بمدى تحليق يبلغ 290 كيلومترا، بالإضافة إلى تمتعه بسرعة تتجاوز سرعة الصوت بنحو 3 مرات، ما يؤدي إلى تقليص زمن التحليق وإلى ضمان إصابة الهدف عندما يكون على مسافات بعيدة من نقطة إطلاق الصاروخ.

المصدر: نوفوستي