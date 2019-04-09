ليبيا – وصف مفتى المؤتمر العام “الشيخ” الصادق الغرياني المصنف على قائمة الارهاب لدول الخليج ومصر القوات المسلحة بـ” بـ”الانقلابيين الغزاة” ، داعياً مسلحي الرئاسي إلى الثبات في مواجهتها وتوحيد جهود من وصفهم بـ” القادة السياسيين والعسكريين ” لدعم قوات عملية “بركان الغضب” التي أطلقها الرئاسي.

الغرياني طالب في تصريح نقلته عنه قناة الجزيرة القطرية من وصفهم بـ” القادة السياسيين والعسكريين” على مختلف توجهاتهم ومشاربهم بوحدة ورص الصفوف لصد ما وصفه بـ” الانقلاب على المسار السلمي للتداول على السلطة” (تقدم القوات المسلحة لاخراج المليشيات من طرابلس).

وبارك مفتي المؤتمر العام في ختام تصريحاته للجزيرة القطرية ما وصفها بـ” انتصارات عملية بركان الغضب ” التي تقودها حكومة الوفاق للدفاع عن ما وصفه بـ” مدنية الدولة ” ، داعياً من وصفهم بـ” أبطال قوات بركان الغضب” بالنصر والثبات ضد من وصفه بـ” المجرم حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر).

يشار إلى أن الغرياني قد وجه دعوة في آخر ظهور له يوم الاربعاء الماضي عبر قناة التناصح لاعلان الجهاد ضد القوات المسلحة ومجلس الامن وبعثة الامم المتحدة بعد تقدم وحدات الجيش إلى طرابلس .