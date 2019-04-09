انجلترا – صرحت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء بأن داني درينكووتر، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي متهم بالقيادة تحت تأثير الكحول بعد تورطه في حادث قرب مدينة مانشستر.

وأضافت شرطة تشيشير في بيان: “تم القبض على داني درينكووتر البالغ 29 عاما الساعة 12:30 صباحا يوم الاثنين الثامن من أبريل بعد حادث تصادم لسيارته في طريق آشلي رود، واتهم بالقيادة تحت تأثير الكحول”.

وقالت الشرطة إنها أطلقت سراح درينكووتر بكفالة غير مشروطة، وسيمثل أمام محكمة ستوكبورت في الـ13 من مايو القادم.

وانضم درينكووتر إلى تشيلسي قادما من ليستر سيتي في 2017 وشارك في 12 مباراة في الدوري في المجمل بقميص النادي اللندني، وظهوره الأخير مع تشيلسي يعود لمباراة درع المجتمع في أغسطس الماضي.

المصدر: رويترز