الولايات المتحدة – خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2019، بنسبة 0.2 بالمائة عن توقعات يناير/كانون الثاني الماضي، إلى 3.3 بالمائة، مقارنة مع 3.6 بالمائة فعلية في 2018.

وأرجع الصندوق في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” صادر عنه، الثلاثاء، خفض توقعات النمو إلى استمرار توترات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبعض التوترات السلبية في اقتصادات ناشئة.

ونشبت حرب تجارية بين أكبر اقتصادين (الولايات المتحدة والصين) منذ مارس/آذار 2018، وارتفعت حدتها في يونيو/حزيران الماضي.

وهدأت الحرب بينهما قليلا منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، بإعلانهما هدنة بتخللها حاليا مفاوضات مشتركة للوصول إلى أرضيّة مناسبة للمبادلات التجارية.

وقال الصندوق في تقريره، قبيل أيام قليلة من اجتماعات الربيع له وللبنك الدولي وتستضيفها واشنطن العاصمة، إن توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2020، تبلغ 3.6 بالمائة دون تغيير عن توقعات يناير الماضي.

وتشير توقعات الصندوق، إلى نمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.8 بالمائة في 2019، منخفضة بنسبة 0.2 بالمائة عن توقعات يناير الماضي، وتهبط إلى 1.7 بالمائة في 2020.

ويتوقع أن تنمو الاقتصادات الناشئة بنسبة 4.4 بالمائة في 2019، أقل بنسبة 0.1 بالمائة عن توقعات يناير، وتصعد إلى 4.8 بالمائة بحلول 2020.