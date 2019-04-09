تركيا – أكد مندوب حزب “العدالة والتنمية” لدى اللجنة العليا للانتخابات، رجب أوزال، إن اللجنة قررت إعادة فرز الأصوات في 51 صندوقا خاصة بالانتخابات المحلية الأخيرة في اسطنبول.

وأضاف أوزال، في تصريح صحفي بالعاصمة أنقرة، أن اللجنة العليا للانتخابات رفضت جزئيا طلب إعادة فرز الأصوات في 31 قضاء باسطنبول.

هذا وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه ليس بمقدور أحد الادعاء بالفوز في الانتخابات المحلية بهامش يتراوح ما بين 13 و14 ألف صوت باسطنبول، مشيرا إلى أن عملية احتيال تخللت الانتخابات، وأن حزبه يتطلع إلى إعادة فرز الأصوات.

وشهدت تركيا في نهاية الشهر الماضي، انتخابات محلية، أفرزت تقدم المعارضة في مدينتي أنقرة واسطنبول، وفق نتائج أولية غير رسمية، فيما طلب حزب “العدالة والتنمية”، لاحقا إعادة فرز الأصوات في عموم مدينة اسطنبول، بحجة وقوع “مخالفات منظمة في عملية فرز الأصوات”.

المصدر: الأناضول