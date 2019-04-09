بعد تصنيف “الحرس الثوري” منظمة إرهابية .. البنتاغون: لا تغيير في قواعد الاشتباك لعسكريينا

بعد تصنيف “الحرس الثوري” منظمة إرهابية .. البنتاغون: لا تغيير في قواعد الاشتباك لعسكريينا

واشنطن – أعلن البنتاغون أن رد طهران على قرار واشنطن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية لن يغير ظروف أمن العسكريين الأمريكيين وقواعد استخدامهم للقوة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، ريبيكا ريباريتش، لوكالة “تاس” الروسية، اليوم الاثنين: “وفقا لسياستنا فنحن لا نعلق، لاعتبارات أمنية، على تغيير مستوى حماية قواتنا أو الإجراءات التي تتخذ من أجل ذلك. لقد اتخذت وزارة الدفاع، كعادتها، خطوات مدروسة للتأكد من أمن قواتنا عبر أنحاء العالم ودعم جاهزيتها لتنفيذ مهامها”.

وردا على سؤال عما إذا كانت القوات الأمريكية ستعامل عناصر الحرس الثوري الإيراني معاملة أفراد أي من المنظمات التي صنفتها الولايات المتحدة إرهابية، قائلة: “إن قواعد الاشتباك لم تتغير بعد هذا الإعلان”. وأضافت أن وزارة الدفاع الأمريكية لا تملك معلومات تدل على وجود خطر محدق بالقوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأدرج المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الاثنين، القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية على قائمة طهران من المنظمات الإرهابية. وجاء إجراء طهران ردا على إعلان الرئيس الأمريكي، سابقا الاثنين، إدراج الحرس الثوري الإيراني (وهو جزء رسمي من قوات إيران النظامية) على قائمة الإرهاب الأمريكية.

المصدر: تاس