واشنطن – صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه يعتبر قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، إرهابيا.

وردا على سؤال بهذا الخصوص قال بومبيو في حديث لقناة “Fox News” التلفزيونية الأمريكية، اليوم الثلاثاء: “نعم، إنه إرهابي”.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الاثنين، أنه اتخذ رسميا قرارا بإدراج الحرس الثوري الإيراني في القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، في سابقة هي الأولى لتصنيف بلاده كيانا رسميا أجنبيا إرهابيا.

وردا على ذلك أصدر مجلس الأمن القومي الإيراني قرارا بإدراج القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (CENTCOM) في القائمة الإيرانية للمنظمات الإرهابية.

المصدر: نوفوستي