ليبيا – أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم على بلدة الفقهاء بمنطقة الجفرة ، مضيفاً بأن هذا الهجوم يأتي ضمن ما وصفه بـ”غزوة الثار لولاية الشام”.

تنظيم داعش المتطرف ادعى بأنه سيطر على بلدة الفقهاء وأن ارهابييه قتلوا شخصين وأسروا عدداً آخر ، مضيفاً بأنهم أحرقوا عدد من المنازل والمقرات الخدمية .

وياتي إعلان التظيم المتطرف بالتزامن مع ملاحقة وحدات الكتيبة 128 التابعة للقيادة العامة لعناصر التظيم الذين نفذوا الهجوم والقضاء على عدد منهم وتحرير مخطوف كان في قبضتهم وبحسب مصدر عسكري.

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