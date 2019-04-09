ثلث أسر المغرب استدانت في الربع الأول من 2019 لتلبية نفقاتها

ثلث أسر المغرب استدانت في الربع الأول من 2019 لتلبية نفقاتها

المغرب – أظهر بحث مغربي رسمي، أن ثلث الأسر في البلاد استدانت، من أجل الاستجابة لنفقاتها الجارية خلال الربع الأول من العام 2019.

جاء ذلك، بحسب بحث صادر عن المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، صدرت تفاصيله، الثلاثاء.

وأضاف البحث أن 63.6 بالمئة من الأسر، رأت أن دخلها يغطي إنفاقها، في حين صرحت 32.6 بالمئة من الأسر لجوءها إلى الاستدانة من أجل الاستجابة للإنفاق، بينما 3.8 بالمئة تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها.

والشهر الماضي، قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن التضخم السنوي في المغرب استقر خلال فبراير/شباط الماضي، بعد هبوطه 0.5 بالمئة في الشهر السابق له.

وأظهر أن 58.8 بالمئة من الأسر المغربية في الربع الأول 2019، ترى أن الوقت غير مناسب لاقتناء السلع في حين 22.5 بالمئة تعتقد العكس.

وبحسب البحث، فإن 82.5 بالمئة من الأسر توقعت ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة مقابل أزيد من 7 بالمئة بقليل توقعت عكس ذلك.

وتراجع معدل البطالة في المغرب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 9.8 بالمائة في 2018، مقارنة مع 10.2 بالمئة في 2017، حسب المندوبية.

وحتى نهاية 2018، بلغ عدد العاطلين عن العمل 1.168 مليون فرد؛ فيما سجلت البطالة 26 بالمئة لدى الشباب بين 15 و24 عاما، مقابل 15.1 بالمئة بالنسبة للأشخاص بين 25 و34 عاما.

الأناضول