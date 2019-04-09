بوخارست – توّج التركي مصطفى كايا بالميدالية الذهبية وزن 70 كيلوغراما بفئة المصارعة الحرة، في بطولة أوروبا للمصارعة بالعاصمة الرومانية بوخارست.

وفاز كايا، بالذهبية بعد تغلبه في المباراة النهائية على منافسه الأذري أغا حسين مصطفى ييف، بنتيجة 6-2.

وبهذا الفوز، حقق المصارع التركي، أول ميدالية ذهبية له في البطولة.

بدوره فاز المصارع التركي الآخر، صلاح الدين كيليتش صلايان، بالميدالية الفضية، عن وزن 65 كيلوغراما، من نفس الفئة.

وذلك بعد تغلبه على منافسه الأذري حاجي ألييف، في المباراة النهائية، بسبعة أشواط، مقابل لا شيئ.

الأناضول