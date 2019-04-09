إسبانيا – أبدى نجم هجوم نادي برشلونة، الأوروجوائي لويس سواريز، استعداده لتجديد عقده مع القلعة الكتالونية، والذي سينتهي في صيف عام 2021.

ويقدم سواريز (32 عاما) موسما مميزا مع البلوجرانا، سجل خلاله 23 هدفا وصنع 10 أخرى، ويبرز منها هدفه مؤخرا في مرمى فياريال والذي قاد برشلونة لتعادل قاتل (4-4) وكذلك هدفه الرائع في مرمى أتلتيكو مدريد ليقود برشلونة للفوز.

وكشفت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الثلاثاء أن سواريز بعث برسالة إلى إدارة نادي برشلونة مؤخرا أبدى فيها انتظاره للتحرك من أجل تمديد العقد.

ورغم تقدمه في العمر وفشله في هز الشباك بدوري أبطال أوروبا خارج الأرض منذ سبتمبر/أيلول 2015، إلا أن سواريز يعد رأس حربة من الطراز الرفيع.

وسجل “لويزيتو” منذ انضمامه لصفوف برشلونة قبل خمسة مواسم 175 هدفا وصنع 86 هدفا في 240 مباراة.

المصدر : كووورة