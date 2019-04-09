سوريا تفرج عن 8 أردنيين اعتقلتهم منذ إعادة فتح الحدود بين البلدين

سوريا تفرج عن 8 أردنيين اعتقلتهم منذ إعادة فتح الحدود بين البلدين

عمان – أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنها تلقت مذكرة رسمية من سفارة سوريا لدى عمان تُعلم الوزارة بقرار السلطات السورية الإفراج عن 8 من مواطني المملكة المعتقلين في سوريا.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، إن مذكرة السفارة تضمنت ثمانية أسماء من بين المعتقلين الأردنيين الذين اعتقل 30 منهم منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين آواخر العام الماضي.

وذكر أن قرار السلطات السورية جاء بعد أيام من بحث الوزارة قضية المعتقلين الأردنيين في سوريا مع القائم بأعمال السفارة السورية بعمان، في لقاء طالبت فيه الوزارة مجددا بإطلاق سراح الأردنيين الذين لم يتم توجيه تهم إليهم أو توضيح أسباب اعتقالهم من قبل السلطات السورية.

وأعرب القضاة عن شكر الوزارة للحكومة السورية لقرارها الإفراج عن المعتقلين الثمانية. وأكد أن الوزارة مستمرة بالتواصل مع السلطات السورية للإفراج عن بقية المعتقلين.

وحسب سجلات وزارة الخارحية فهناك 30 مواطنا أردنيا تم اعتقالهم بعد إعادة فتح الحدود و25 مواطنا اعتقلوا قبلها.

المصدر: خبرني