ليبيا – في سابقة هي الأولى من نوعها ، بثت قناة ليبيا بانورما الجناح الإعلامي لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أنشودة بعنوان ” نحن لا نهزم ” زعمت فيها بأنها من إنتاجها لتحفيز قوات الوفاق على قتال الجيش الليبي في طرابلس .

وكان من اللافت بأن هذه الأنشودة ليست من إنتاج قناة ليبيا بانورما كما زعمت بل هي من إنتاج ” فيلق بدر ” بقيادة القيادي الشيعي الهادي العامري التابع للحشد الشعبي في العراق وهو كيان شيعي مسلح رغم قتاله تنظيم داعش يتهم بإرتكاب مجازر وفظاعات طائفية بحق السنة في العراق .

الأنشودة كما بثتها قناة بانورما :

وهذه القصيدة التي ظهرت لأول مرة سنة 2014 من كلمات وأداء المنشد الشيعي العراقي حسين الأكرف في أوجه المواجهة الطائفية في العراق ومن ثم عُرفت من خلال المواجهة التي خاضها الحشد والفصائل الإيرانية في العراق ضد تنظيم داعش في مختلف المحافظات العراقية .

الأنشودة الأصلية :

وباتت هذه الأنشودة بمثابة أيقونة تحفيزية للفصائل الشيعية المقاتلة في العراق تحتى لواء الحشد الشعبي وغيره لكن القناة حذفت اللقطات الخاصة بقتال المسلحين الشيعة وإستبدلتها بلقطات لمسلحي الوفاق والنيان المرصوص كما حذفت منها فقرة صوتية ذات دلالات طائفية يقول فيها الشاعر ” عدنا وعاد الإنطلاق كما كان ” في إشارة لعودة أمجاد الشيعة ، كما يشار إلى أن مفردة ” لا نهزم ” أصبحت شعاراً للفصائل الشيعية المدنية التي تقيم مهرجان سنوي بهذا الأسم .

وكان الشاعر يعني بهذه الفقرة إحياء امجاد الدول الشيعية إمتداداً من دولة العلويين في الديلم (205 – 304 ه‍). مروراً بالدولة الأخيضرية في إقليم اليمامة ودولة البويهيين في العراق وما يتصل به من بلاد فارس ودولة الحمدانيين في سوريا والموصل وكركوك ودولة الفاطميين في مصر ودولة الصفويين في إيران ودولة الزنديين في فارس ودولة أوده في الهند وصولاً إلى الجمهورية الإسلامية في إيران (1979م – حتى الآن).

وقد قامت هذه الدول الشيعية خلال ألف عام وهو أمر أشار له الشاعر في أنشودته على إعتباره من الأمجاد التي عادت وستعود يوماً ما بقوله : ” مر عام أم ، مضى ألف عام أم ، جهلت ولم تدري آن ان تعلم ، وإن كنت لا ترحم فحكم القضاء يجري “ولكن فات على القناة أن تحذف هذه الفقرة وقد أبقت عليها ضمن ما زعمت بأنه من إنتاجها ! .

وللمنشد حسين الأكرف صاحب الأنشودة التي تحفز بها قناة بانورما قوات الوفاق عشرات القصائد الطائفية التحفيزية التي توصف بأنها إستفزازية ولعل أبرزها قصيدة ” حراس العقيدة ” التي إشتهر بها في أوج المواجهة السنية الشيعية في محافظات وسط العراق سنة 2012 ووصف خلالها أهل السنة بـ ” النواصب ” .

وتعد هذه المرة الأولى التي تظهر فيها هذه الأنشودة بما تحمل من دلالات على الساحة الإعلامية والعسكرية في ليبيا ولكنها كانت أيضاً بمثابة أيقونة للمعارضين الشيعة في كل من البحرين والسعودية خلال الأحداث الطائفية التي شهدتها هذه الدول .

المرصد – متابعات