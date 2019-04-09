ليبيا – نعت قوة حماية طرابلس اليوم الثلاثاء 17 عنصر من المقاتلين التابعين للرئاسي سقطوا خلال مواجهة القوات المسلحة جنوب مدينة طرابلس .

قوة حماية طرابلس نشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أسماء القتلى ، وبحسب القائمة فإنه قد سقط 5 أشخاص من مدينة مصراتة وشخصين من مدينة غريان وشخص من مدينة مسلاتة وشخص من مدينة الزاوية و 8 من مسلحي قوة حماية طرابلس.

يشار إلى أن مناطق جنوب طرابلس تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحي الرئاسي والقوات المسلحة الليبية وذلك بعد اعلان القيادة العامة التقدم إلى طرابلس الاربعاء الماضي وسيطرتها على مدينتي غريان والاصابعة وصولا إلى مطار طرابلس العالمي وتمركزها ببعض مناطق وادي الربيع وخلة الفرجان.