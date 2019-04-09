فرنسا – عبر كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، عن انبهاره الشديد بلقاء الأسطورة البرازيلي بيليه، الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية.

وقال مبابي في حوار لمجلة “فرانس فوتبول”: “كنت على استعداد للذهاب إلى أي مكان لرؤيته سواء في البرازيل أو القطب الشمالي، فالجلوس أمامه جعلني أشعر أنني بجوار نصب تذكاري، وأنني ضئيل جدا، وكأنني شخص أسفل الجبل وليس لديه أي خطة للوصول إلى قمته”.

وأضاف: “لقد سيطر بيليه على الأجواء في الغرفة، فهي ميزة فطرية لا يمكن أن تطلب بل إما تتوافر لديك أو لا، وعندما لم أجد كلمات أتحدث بها، اكتفيت فقط بالنظر إليه واستغلال هذه اللحظة بكل تفاصيلها”.

وأشار المهاجم الفرنسي الشاب: “الشخص الوحيد الذي أبهرني كان زين الدين زيدان عندما رأيته في عمر صغير، وهو نفس الشعور الذي انتابني في لقائي مع بيليه وربما أكبر، فهو بالنسبة لي ملك كرة القدم وجزء أصيل من تاريخ اللعبة”.

وواصل كيليان: “الأمر كان يبدو لي وكأنه بطل رواية هرب فجأة من الكتاب، وبصراحة كنت أرى أنني لن ألتقي به في حياتي، بل سأكتفي بمشاهدته عبر شرائط الفيديو”.

واستطرد: “لقد ظل بيليه ينظر إلي باهتمام بالغ، شعرت أنه يرى شبابه في وجهي، ليس على المستوى الجسدي فقط بل في تصرفاتي، لدرجة أنه شعر بالإحراج نسبيا، ولم أعرف ماذا أفعل، إلا أنه قال لي (أنت تذكرني بشبابي)، وأخبرته أنه مؤشر جيد جدا، لقد كان لطيفا للغاية معي”.

وكشف مهاجم بي إس جي: “لقد طالبني بيليه بالسماح للبرازيل بالفوز بلقب بطولة كأس العالم القادمة في قطر، وأخبرته أنه أمر مستحيل إذا كنت أسعى بالفعل لتكرار إنجازاته، فأنا لاعب طموح وأعشق التحديات”.

وشدد كيليان مبابي: “بيليه قامة كبيرة، ملك، وماركة مسجلة، ولاعب لن يتكرر في التاريخ، فهو أسطورة، وقصة، كل هذه الأمور في آن واحد”.

وأتم تصريحاته: “لقد عشت أحلام اليقظة طوال اليوم في لقائي مع بيليه، فالوقت لم يكن يمر، وأتمنى أن تبقى هذه المناسبة في الذاكرة طوال حياتي”.

المصدر : كووورة