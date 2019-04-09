الأرجنتين – تعرض ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، لحادث بعد أن اصطدم بسيارة عندما كان يقود دراجته في مدينة بورتالس في جزيرة مايوركا الإسبانية.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن سكالوني، نقل بعد الحادث إلى المستشفى الجامعي بالقرب من بالما، عاصمة مايوركا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدرب الأرجنتين تعرض لكدمات في ذراعيه ووجهه، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف من موقع الحادث.

وذكرت مصادر في البداية أن حالة سكالوني كانت خطيرة، قبل أن يتم التأكد من أن الإصابات مجرد كدمات فقط، وقد تولت الشرطة المحلية التحقيق في الحادث.

وكتب الاتحاد الأرجنتيني عبر حسابه في تويتر: “تعرض ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين لحادث اليوم أثناء ركوبه دراجته. وهو الآن في طريقه لمنزله بعد خروجه من المستشفى”.

واستلم سكالوني مهمة تدريب منتخب التانغو في نوفمبر الماضي، وسيظل في منصبه حتى انتهاء مشوار الفريق في كوبا أمريكا 2019.

المصدر: وكالات