انجلترا – أكد ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي، أنه سيكون من الصعب الاحتفاظ بالبلجيكي إيدين هازارد، بين صفوف فريقه في الصيف المقبل، إذا كان الأخير يرغب في خوض تجربة جديدة بعيدا عن النادي اللندني.

وقال الإيطالي ساري: من الصعب إيجاد لاعب آخر مثله، لا يمكنني فعل شيء، النادي يتفق معي في هذا، إذا رغب في البقاء فليبقى، ولكن إذا كان هازارد يرغب في خوض تجربة جديدة سيكون من الصعب الاحتفاظ به هنا.

واعترف المدرب الإيطالي أن رحيل هازارد سيضعف تشيلسي، وأضاف قائلا: نحن نسعى لأن نكون أحد أفضل أندية إنجلترا ومن ثم أوروبا، ولكن أعتقد أن علي احترام قراره.

وأشاد ساري بالأداء الذي ظهر به النجم البلجيكي في المباراة التي فاز بها تشيلسي 2-0 على وست هام يوم الاثنين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، حيث افتتح هازارد التسجيل بهدف رائع.

وتابع ساري قائلا: عندما يكون لديك لاعب بهذا المستوى مثل إيدين هازارد تدرك أنه بإمكانه أن يقوم بأشياء مختلفة، المرور من أربعة لاعبين ليس سهلا.

ويذكر أن هازارد، الذي ينتهي عقده مع تشيلسي في 2020، رفض مرتين تمديد تعاقده مع النادي الإنجليزي، أملا في الانتقال إلى ريال مدريد.

المصدر: وكالات