مصر – أفاد مصدران لوكالة “رويترز”، إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) عرضت 4 شحنات من الغاز الطبيعي المسال للبيع من مرفأ إدكو بين السادس من مايو وأول يونيو.

ووفقا للوكالة فإن جميع الشحنات المعروضة “تسليم ظهر السفينة”، مما يعني أن على المشتري ترتيب أمر الشحن، حيث تعرض الشركة الشحنات في مزادين منفصلين يغلقان اليوم التاسع من أبريل.

وتتسارع وتيرة صادرات مصر من الغاز المسال منذ أكتوبر الماضي، مع تحميل 5 ناقلات في مارس الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2013.

وتصدر مصر حاليا نحو 1.1 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا، وذلك عبر خط الغاز الواصل إلى الأردن، بالإضافة إلى محطة إسالة الغاز “إدكو” الواقعة بمحافظة البحيرة على ساحل البحر المتوسط، وتستهدف القاهرة زيادة كميات الغاز المصدرة إلى نحو 2 مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية 2019.

وتوقفت مصر عن تصدير الغاز الطبيعي منذ العام 2011، بعد تفجيرات طالت أنابيب نقل الغاز، ويعد بدء تصدير الغاز المسال مؤشرا على عودة مصر إلى أسواق الطاقة الخارجية.

وتسعى مصر الآن جاهدة نحو أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة، لاسيما بعد اكتشاف حقل “ظهر” الضخم للغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

المصدر: وكالات