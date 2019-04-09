ماليزيا – رجحت الشرطة الماليزية أن يكون 37 شخصا تم العثور عليهم على شاطئ شمال ماليزيا من لاجئي الروهينغا.

وقال نور مشار محمد قائد شرطة ولاية برليس لـ”رويترز”، “37 رجلا اعتقلوا يوم الاثنين حول بلدة سيمبانج إمبات بعد وصولهم إلى الشاطئ في الساعات الأولى من صباح الاثنين”.

ويعتقد المسؤولون أن المهاجرين الذين عثر عليهم من ميانمار أو بنغلاديش.

وأبحر عشرات من الروهينغا في ميانمار وبنغلاديش في قوارب خلال الأشهر الأخيرة في محاولة للوصول إلى ماليزيا التي شهدت تراجعا في عدد القادمين بعد شن حملة في 2015 ضد تهريب البشر.

وتقول وكالات الأمم المتحدة إن أكثر من 700 ألف من الروهينغا عبروا إلى بنغلاديش في 2017 هروبا من حملة للجيش في ولاية راخين بميانمار.

وتعتبر ميانمار الروهينغا مهاجرين غير شرعيين من شبه الجزيرة الهندية ووضعت عشرات الآلاف في معسكرات مترامية الأطراف في راخين منذ اجتياح العنف المنطقة في 2012.

المصدر: رويترز