إيطاليا – أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، إن “تركيا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولن تكون كذلك”.

وأضاف سالفيني اليوم الاثنين في كلمة خلال مؤتمر صحافي في ميلانو، لتقديم مشروع “نحو أوروبا الحس السليم” التابع للمجموعة الجديدة في البرلمان الأوروبي مع بعض الأحزاب الأوروبية، أنه تمت مراجعة طلب تركيا لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، “يجب إلغاء عملية الوصول والانضمام. يجب إيقاف ذلك نهائيا”.

وتسعى تركيا منذ عقود إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي، ورفعت طلبا رسميا بهذا الشأن عام 1987 للاتحاد الأوروبي، لكن خلافات بين الطرفين تسببت بتعثر المفاوضات منذ إطلاقها في 2005 وحالت دون التوصل إلى اتفاق.

المصدر: RT