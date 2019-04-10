أنقرة تلوح بمزيد من “إس 400” في حال رفض واشنطن بيعها “باتريوت” و”إف 35″

أنقرة تلوح بمزيد من “إس 400” في حال رفض واشنطن بيعها “باتريوت” و”إف 35″

تركيا – لوحت تركيا بأنها ستوسع مشترياتها من منظومات الدفاع الجوية الروسية “إس 400” في حال رفضت واشنطن بيعها منظومة “باتريوت”، وستبحث أيضا عن بدائل إذا لم تستلم طائرات “إف 35”.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال مقابلة مع قناة “إن تي في” المحلية نشرت اليوم الأربعاء، “إذا لم ترغب الولايات المتحدة ببيعنا منظومات الدفاع الجوية باتريوت يمكننا مستقبلا الحصول على منظومة ثانية ونظام دفاع جوي آخر … وإن لم تستلم تركيا طائرات إف 35 الأمريكية، فسيتعين علينا تلبية احتياجاتنا من مصدر آخر إلى حين صناعة مقاتلاتنا بنفسنا”، لافتا إلى أن لغة التهديد في تصريحات الولايات الأمريكية تجاه تركيا تضر بالصداقة.

ولفت الوزير إلى عدم وجود أي ضمانة لدى تركيا من الولايات المتحدة ببيعها منظومة الدفاع الجوية باتريوت.

وأوضح تشاووش أوغلو أن بعض دول الناتو تمتلك أنظمة صواريخ “إس 300” الروسية، وبالتالي فإن امتلاك تركيا لأي نظام جوي، بما في ذلك منظومة “إس 400” لا يتعارض مع عضويتها في الناتو، داعيا خبراء الحلف لدراسة فيما إذا كانت منظومة الدفاع الجوية الروسية “إس 400” تشكل حقا خطرا على الحلف.

من جهتها نقلت صحيفة صباح التركية اليوم الأربعاء عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إن موعد تسليم منظومة “إس-400” للدفاع الصاروخي الروسية لتركيا قد يتم تقديمه من يوليو القادم.

وبحسب الصحيفة، فقد أدلى أردوغان بتصريحه هذا لصحفيين على متن طائرته لدى عودته من موسكو هذا الأسبوع.

وكانت تركيا قد أكدت مطلع هذا الشهر أنها تعتبر صفقة شرائها منظومات “إس-400” الصاروخية من روسيا تامة ولا يمكن إلغاؤها، مشددة على أن مطالب الولايات المتحدة بالتخلي عنها هو عدم احترام للسيادة التركية.

المصدر: وكالات