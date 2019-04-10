إيطاليا – كشف تقرير صحفي إيطالي أن إنتر ميلان مهدد بخسارة نجمه في مباراتي يوفنتوس وروما بالدوري الإيطالي.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط إنتر ميلان، تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام أتالانتا، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الكالتشيو، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين

وأشار إلى أن إصابة بروزوفيتش قد تبعده عن مواجهات فروسينوني، يوفنتوس وروما المقبلة بالدوري الإيطالي.

ويعد اللاعب الكرواتي أحد الركائز الأساسية في حسابات المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، حيث شارك في 38 مباراة بمختلف البطولات وأحرز هدفين.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة، بفارق 7 نقاط عن نابولي (الوصيف).

المصدر : كووورة