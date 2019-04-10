انجلترا – رغم تقدمه إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، ما زال تشيلسي يرى أن الفوز بلقب الدوري الأوروبي، هي الرهان والطريق الأفضل أمامه للعودة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

كما تمثل البطولة الأوروبية، طوق النجاة المثالي للمدرب ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق، في هذا الموقف المتأزم للفريق، صاحب الرداء الأزرق.

ويحل تشيلسي ضيفا على سلافيا براج التشيكي، غدًا الخميس، في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي، فيما يصطدم فياريال بمواطنه فالنسيا.

ويلتقي آرسنال الإنجليزي مع نابولي الإيطالي، وبنفيكا البرتغالي مع آينتراخت فرانكفورت الألماني في المباريات الأخرى غدًا بهذه الجولة من البطولة.

وينتظر أن يجري تشيلسي، بعض التغييرات في تشكيلته الأساسية، في ضوء المباريات القوية التي تنتظر الفريق بالدوري المحلي عقب هذه المباراة، والتي تضع ساري في مأزق حقيقي.

وقبل شهر واحد فقط، كان الفوز بلقب الدوري الأوروبي، هو الأمل الوحيد أمام تشيلسي للعودة إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل، لكن الأداء الساحر من هازارد، قاد البلوز إلى تحسين وضعه في جدول الدوري الإنجليزي، حيث تقدم إلى المركز الثالث لينعش آماله في العودة للتشامبيونزليج.

ومع انتشار التقارير التي تؤكد انتقال هازارد إلى ريال مدريد، عقب نهاية الموسم الحالي، قد يلجأ ساري إلى استغلال جهود اللاعب بشكل مكثف في كل المباريات المتبقية لتشيلسي محليًا وأوروبيًا هذا الموسم، بعيدًا عن مبدأ منح اللاعب أي راحة.

ويواجه آرسنال، الذي خسر أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي مطلع هذا الأسبوع، نفس المشكلة التي تواجه تشيلسي، حيث يصعب عليه تفضيل بطولة على أخرى.

ويخوض آرسنال، اختبارا صعبا في الدوري الأوروبي، حيث يلتقي نابولي صاحب المركز الثاني في الدوري الإيطالي.

ويرجح أن يفتقد آرسنال، جهود اللاعبين جرانيت تشاكا ولوران كوسيلني بسبب الإصابة.

في المقابل، يخوض نابولي هذه المواجهة بعدما حصد نقطة واحدة فقط من آخر مباراتين خاضهما بالدوري الإيطالي، وهو ما يثير قلق مدربه كارلو أنشيلوتي.

ويحل فالنسيا ضيفًا على فياريال في مواجهة إسبانية خالصة، على أحد مقاعد المربع الذهبي للدوري الأوروبي.

ويعود نجم الدفاع إيزيكيل جاراي إلى المشاركة مع فالنسيا، بعدما غاب عن صفوف الفريق في المباراة التي خسرها أمام رايو فاليكانو مطلع هذا الأسبوع.

ويحتاج فالنسيا إلى الفوز بلقب الدوري الأوروبي، لتأمين طريق آخر إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل.

ويتطلع الصربي لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت، إلى زيارة ناديه الأصلي، حيث يلعب للفريق الألماني، على سبيل الإعارة لمدة موسمين من بنفيكا.

وقال يوفيتش “كنت في الثامنة عشر من عمري عندما انتقلت، وكان هذا في غاية الصعوبة خاصة في البداية. ولكنني لست نادما لأنني كنت جزءًا من فريق كبير مثل بنفيكا، كانت تجربة مهمة بالنسبة لي”.

وأشار اللاعب الصربي إلى أن مباراة الغد ستكون مواجهة خاصة بالفعل بالنسبة له.

المصدر : كووورة