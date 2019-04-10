إسرائيل – أغلقت مراكز الاقتراع في إسرائيل أبوابها، ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أول نتائج لاستطلاعات رأي الناخبين عند خروجهم من المراكز.

وتشير معطيات استطلاع أجرته القناة الـ 12 الإسرائيلية إلى تقدم تحالف “الأزرق والأبيض” بقيادة رئيس الأركان الأسبق بيني غانتس على حزب “الليكود” بقيادة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

وحسب نتائج الاستطلاع، من المتوقع أن يحصل غانتس على 37 مقعدا في الكنيست ونتنياهو على 33 مقعدا.

من جهة أخرى، يرجح استطلاع لهيئة البث الإسرائيلي حصول غانتس على 37 مقعدا ونتنياهو على 36 مقعدا، بينما يشير استطلاع القناة الـ 13 إلى حصولهما على عدد متساو من المقاعد (33 مقعدا لكل من الحزبين).

وتشير الاستطلاعات إلى أن المنافسة بين المعسكر اليميني ومعسكر اليسار والوسط ستكون شديدة.

وحسب استطلاع القناة الـ 12، سيحصل كل من المعسكرين على 60 مقعدا في الكنيست. أما استطلاعي القناة الـ 13 وهيئة البث الإسرائيلي، فيرجحان أن يكون نتنياهو الأوفر حظا لتشكيل الحكومة (66 أو 64 مقعدا لقوى اليمين مقابل 54 أو 56 مقعدا لمعسكر اليسار والوسط).

وفي أول تعليق له بعد صدور نتائج الاستطلاعات، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن “التكتل اليميني بقيادة “الليكود” حقق فوزا مبينا. وأشكر مواطني إسرائيل على ثقتهم. وسأشرع في تشكيل حكومة يمينية مع شركائنا الطبيعيين مساء اليوم”.

بدوره، أعلن تحالف “الأزرق والأبيض” هو الآخر عن فوزه في الانتخابات. وقال زعيما التحالف بيني غانتس ويائير لابيد في بيان: “لقد فزنا! والمجتمع الإسرائيلي قال كلمته!”.

وفي كلمته أمام مؤيديه قال غانتس: “هذا يوم تاريخي، واكثر من مليون نسمة اختاروا الأمل. واختارت بلادنا ومجتمعنا الوحدة والابتعاد عن الانقسام”.

وأضاف: “نحن سنحترم إرادة الشعب وسنشكل الحكومة”، مؤكدا أنه سيكون رئيس وزراء لـ “جميع الإسرائيليين، وليس فقط لمن صوتوا لصالحه”، معبرا عن ثقته بقدرته على “تشكيل ائتلاف واسع يمثل إسرائيل كلها”.

وشكر غانتس بنيامين نتنياهو على “خدمته للدولة”، وذلك وسط ضحك جماهيره.

وجدير بالذكر أنه بعد انتهاء فرز الأصوات، سيكلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في أعقاب مشاوراته مع زعماء الأحزاب، أحد الزعماء بتشكيل الحكومة خلال 28 يوما مع إمكانية تمديد المهلة أسبوعين في حال الضرورة.

المصدر: وكالات